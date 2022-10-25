Москва, 25 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. За последние восемь месяцев число административных дел о дискредитации российской армии, поступивших в суд, составило 4800. Среди регионов в лидерах оказалась Калининградская область, где с марта по октябрь выявлено 123 дела. Об этом РБК сообщило со ссылкой на данные системы «ГАС Правосудие».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что больше всего дел по статье ст. 20.3.3 КоАП зарегистрировано в Москве — 632. Далее идут Санкт-Петербург — 247, Краснодарский край — 164 и Крым - 140.

Дела о дискредитации вооруженных сил РФ поступали в суды практически ежедневно. С 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали на поступившие материалы только 39 дней — из них в основном это были либо выходные, либо праздники. Большинство дел поступило: 14 марта (70 дел), 11 мая (67 дел) и 22 сентября (52 дела).

Кроме того, из 3406 дел, поступивших в суды первой инстанции, в 2538 вынесены решения о штрафах, 138 дел было прекращено, по 305 судья принял решение о возврате протокола из-за нарушений при его оформлении.

Добавим, что к ответственности привлекали за плакаты и лозунги, нашивки на одежде и рюкзаках. По статистике Верховного суда, общая сумма штрафов за дискредитацию армии, только за первое полугодие 2022 года, с марта по июнь, составила 85,7 млн руб.

Что касается обжалований, то из 3406 решений судов первой инстанции было обжаловано около 40% — 1439. При этом отмечается, что суды в большинстве случаев оставляют жалобы граждан и их защитников без удовлетворения.