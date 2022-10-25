Москва, , 13:18 — REGNUM В отношении бывших руководителей Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» завершено расследование уголовного дела. Экс-директору филиала и начальнику отдела финансового мониторинга предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщает СКР.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, директор филиала в 2017 году получил взятку в виде объекта недвижимости от руководителя «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант» за беспрепятственное обслуживание банковского счета организации в подконтрольном ему подразделении и отказ в исполнении требований Банка РФ о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента.

Начальник отдела финансового мониторинга, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Банк России письма с ложными сведениями о положительных результатах проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант».

В результате несвоевременного прекращения Пензенским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности «финансовой пирамиды» не менее 179 заимодавцам ООО «Инвест-Гарант» причинен ущерб в общей сумме более 165 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали. Несмотря на это, следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие их виновность. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Напомним решением суда бывшего сенатора от Пензенской области Владимира Едалова оштрафовали на 100 тыс. рублей за мошенничество при получении выплат.

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