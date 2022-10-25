Париж, 25 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Сенате Франции состоялось заседание, посвящённое будущему отношений между Парижем и Кабулом с учётом власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

На заседании выступили посол Франции в Афганистане Давид Матиньон, посол Афганистана во Франции Хумаюн Азизи и бывший член сената Афганистана Анаркули Ханриар.

На встречу также пригласили ряд афганских общественных и гражданских активистов, чтобы они поделились с участниками встречи своим мнением о ситуации в Афганистане.

Выступавшие просили Францию работать над обеспечением прав женщин в Афганистане, открытием школ для девочек, свободой слова и поставками гуманитарной помощи.