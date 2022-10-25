Бийск, Алтайский край, 25 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. СУ СК РФ по алтайскому краю 25 октября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Бийска, напавшего на женщину. В ходе предварительного следствия установлено, что поздно вечером в июле 2022 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц города, встретил незнакомую местную жительницу. Предложив познакомиться и получив на это отказ, злоумышленник проследовал за ней.

LMAP Жертва изнасилования

Когда женщина зашла в свой подъезд, злоумышленник накинулся на нее и на лестничной площадке попытался изнасиловать. Однако благодаря активному сопротивлению, свои противоправные действия насильник довести до конца не смог. Услышав звук открывающейся двери одной из квартир и опасаясь быть застигнутым на месте преступления, он скрылся.

Благодаря совместной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, спустя несколько дней нападавший был задержан и опознан потерпевшей. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и. о. прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года сообщалось об окончании расследования уголовного дела в отношении двоих жителей Змеиногорского района 18 и 19 лет: они обвинены в нападении и изнасиловании знакомой. На следующий день после истязания 45-летнюю женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

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