Анапа, Краснодарский край, 25 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жители Херсонской области, вынужденно покинувшие свои дома, получили жилищные сертификаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Первые документы гражданам РФ вручили в Анапе. Это первые в России жилищные сертификаты, выданные по таким основаниям. Документы получили многодетные матери.

ИА REGNUM сообщало, что Кубань приняла более 7,7 тыс. мирных жителей Херсонской области.