Киев, 25 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Ограничение электроснабжения начато на промышленных предприятиях во всех оккупированных преступным режимом Киева областях на территории б. УССР. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба энергетической компании «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

(сс) CWitte Без света

«Для стабилизации работы энергосистемы диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах [на территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что такие отключения являются «полностью контролируемой мерой», которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Львовской области на территории б. УССР начались веерные отключения электроэнергии.