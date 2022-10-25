Варшава, 25 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Около 1% своего ВВП потратила Польша на поставки вооружения киевскому режиму. Об этом 25 октября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

«Польша — второй крупнейший донор [киевской] армии. 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать [киевский режим] финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения», — сказал Моравецкий.

В 2021 году ВВП Польши составил около $673 млрд. Ранее польские власти сообщали о поставках киевскому нацистскому режиму танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолётов и другой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости увеличить военный бюджет Польши.