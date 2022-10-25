Москва, , 13:09 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам не согласился с выводами экспертов о сокращении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам российских регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, это следует из сводного заключения комитета на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы.

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Общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом, составляет в 2023 году 3,207 трлн рублей, в 2024 году в объеме 2,974 трлн рублей, в 2025 году в объеме 2, 556 трлн рублей.

В заключении отмечается, что Счетная палата РФ и отдельные эксперты представили позиции о сокращении межбюджетных трансфертов.

«Комитет не может согласиться с выводами Счетной палаты и экспертов о сокращении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также с выводами экспертов о переносе федеральных обязательств на региональный уровень», — указано в документе.

Комитет отмечает, что снижение объемов субсидий и субвенций в 2023–2025 годах связано с внедрением с 2023 года универсального пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, на финансирование которого передаются средства федерального бюджета, которые ранее направлялись в бюджеты субъектов РФ для предоставления отдельных пособий, входящих в универсальное пособие.

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