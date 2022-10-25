Москва, 25 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам не согласился с выводами экспертов о сокращении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам российских регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, это следует из сводного заключения комитета на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы.

ИА REGNUM Госдума и экономика

Общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом, составляет в 2023 году 3,207 трлн рублей, в 2024 году — 2,974 трлн рублей, в 2025 году — 2,556 трлн рублей.

В заключении отмечается, что Счетная палата РФ и отдельные эксперты представили позиции о сокращении межбюджетных трансфертов.

«Комитет не может согласиться с выводами Счетной палаты и экспертов о сокращении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также с выводами экспертов о переносе федеральных обязательств на региональный уровень», — указано в документе.

Комитет отмечает, что снижение объемов субсидий и субвенций в 2023–2025 годах связано с внедрением с 2023 года универсального пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, на финансирование которого передаются средства федерального бюджета, которые ранее направлялись в бюджеты субъектов РФ для предоставления отдельных пособий, входящих в универсальное пособие.