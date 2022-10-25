Париж, , 13:09 — REGNUM Жители Франции смогут наблюдать солнечное затмение 25 октября, сообщает Le Parisien.

Солнечное затмение Photoshd.files.wordpress.com

Солнце будет закрыто Луной максимум на 20%. Солнечное затмение начнется около 11:15 на севере страны, 11:30 на юге и завершится около 13:00. Это будет заметно только при условии хорошей погоды, что может иметь место, в частности, на севере, если смотреть на солнце в подходящих очках, чтобы избежать ожога глаз.

«Во Франции это не обязательно будет очень зрелищно, но это всегда событие для астрономов-любителей, и оно может стать основой для красивых фотографий», — надеется астроном Флоран Делефли.

Это шестнадцатое частичное солнечное затмение в 21 веке и второе в этом году, наблюдаемое над южной частью Тихого океана. Во Франция последнее затмение датируется 10 июня 2021 года.

Ожидается, что 12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение. Солнце будет закрыто Луной на 92%.