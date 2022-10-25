Москва, 25 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, по состоянию на 12:25 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,13%, до $92,21 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

J RAWLS Нефть. Саудовская Аравия

«Январский фьючерс, который с начала ноября станет основным, теряет 0,99%, отступая до $90,31.

Ужесточение монетарной политики мировых центробанков и опасения развития рецессии в США и Европе оказывают давление на цены нефти, однако уходить из освоенного диапазона $90-95 за баррель трейдеры не спешат.

Сегодня рынок ожидает публикации данных по запасам от Американского института нефти. 26 октября свой отчет представит минэнерго США.

Если запасы покажут сокращение, нефть получит толчок вверх», — предполагает эксперт.

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