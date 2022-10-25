Краснодар, 25 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Кубань приняла более 7,7 тыс. жителей Херсонской области, разместив их в здравницах Анапы, Геленджика и Темрюкского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

7,2 тыс. жителей Херсонской области размещены в Анапе, около 400 человек — в Темрюкском районе, более 60 человек — в Геленджике. На Кубань люди приезжают железнодорожным транспортом или на личных автомобилях. Их встречают на вокзалах, а также на пунктах пропуска в районе Крымского моста.

Жители Херсонской области могут получить любую консультационную помощь, обратившись в информационные центры.