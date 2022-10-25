Арсеньев, Приморский край, 25 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Арсеньеве возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз леса

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что двое приморцев вырубили девять сырорастущих деревьев породы «дуб», объёмом около 25 кубов. Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 3,8 млн рублей», — пояснили следователи.

Фигурантов задержали, ими оказались местные жители 24 и 32 лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание обвиняемым по этой статье — срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, УМВД РФ по Иркутской области 25 октября известило о задержании в тайге четверых мужчин, осуществлявших незаконную заготовку древесины.