Чебоксары, , 13:07 — REGNUM В Чувашии в 2022 году зарегистрировано четыре неблагополучных пункта по бешенству животных и сохраняется опасность заноса возбудителя африканской чумы свиней (АЧС). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил глава республиканской госветслужбы Константин Викторов.

Данные госветслужбы Чувашии на 24 октября 2022 года https://cap.ru/

Говоря об эпизоотической ситуации, руководитель ведомства акцентировал внимание на выявляемых случаях бешенства животных. По его словам, в январе–сентябре в России подтверждено 558 очагов по бешенству, в том числе в Поволжье — 163. В Чувашии выявлено с начала года четыре очага, в том числе в трёх случаях смертельное заболевание подтверждено у домашних животных.

«Буквально последний случай — собака в личном подсобном хозяйстве на территории Канашского муниципального округа», — сказал Константин Викторов.

В зоне особого внимания остаётся ситуация по АЧС. За девять месяцев в России зарегистрировано 116 очагов чумы свиней, из них 27 — в регионах Поволжья, в том числе в граничащих с Чувашией регионах (Татарии, Ульяновской области, Марий Эл и Нижегородской области).

«Сохраняется высокая вероятность заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Чувашской Республики из других субъектов Российской Федерации из-за несанкционированных перевозок животных и продуктов животноводства, а также повышенной сезонной активности диких кабанов, связанной с гоном», — сказал глава госветслужбы Чувашии.

Чиновник сообщил, что с начала года проведено более 2 тыс. исследований проб животных, все «результаты отрицательные». Он не исключил, что с учётом всплеска могут быть «неприятные сюрпризы», поэтому в республике «продолжаются профилактические противоэпизоотические мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2021 года очаг АЧС свиней был выявлен в Моргаушском районе Чувашии, в ноябре того же года — на предприятии в Новочебоксарске. В зону наблюдения включили территории населённых пунктов Аликовского, Красноармейского, Чебоксарского и Ядринского районов.

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