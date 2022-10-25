Число погибших при обстреле автомобиля в Херсонской области выросло до двух
Херсон, 25 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле автомобиля киевскими диверсантами в Херсонской области увеличилось до двух, сообщили 25 октября в региональном минздраве.
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«[Киевская] ДРГ открыла огонь: сын погиб на месте, папа с дочерью получили огнестрельные ранения и были госпитализированы скорой помощью в одну из больниц нашего региона», — говорится в телеграм-канале министерства.
Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался в больнице, девочка находится в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, диверсионно-разведывательная группа киевского режима обстреляла автомобиль в Херсонской области вечером 24 октября.
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