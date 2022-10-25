Эр-Рияд, , 13:11 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в США Рима бинт Бандар рассказала о противоречиях между Эр-Риядом и Вашингтоном. В интервью CNN посол заявила о том, что Саудовская Аравия не принимает ничьей позиции в противостоянии между США и Россией, а решения, принимаемые властями страны, имеют экономический, а не политический характер.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что между нами есть противоречия, и многие люди пытается это политизировать. Но наши противоречия не политического, а чисто экономического характера. Никто в мире не может обойтись без отношений с США. Соединенные Штаты были нашим стратегическим союзником в течение 80 лет, они были нашим партнером в течение 80 лет. Когда я слышу, как люди в США говорят о пересмотре отношений с Королевством, я на самом деле думаю, что это позитивный момент», — заявила Рима бинт Бандар.