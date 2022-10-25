Москва, , 13:05 — REGNUM Сегодня, 25 октября, по состоянию на 12:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,19%, до 61,30 рубля. Евро теряет 0,31%, отступая до 60,31 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли wilhei

«В отсутствие каких-либо значимых сигналов курс российской национальной валюты сохраняет стабильность, отыгрывая лишь взаимные колебания котировок доллара и евро на мировом рынке.

Спрос на российскую валюту поддерживает налоговый период, вынуждающий экспортеров продавать валюту для расчетов с бюджетом.

Ситуация на сырьевых рынках довольно спокойная, но над рублем продолжает нависать риск дальнейшего ужесточения санкционной политики, в частности, вступление в силу потолка на цену российской нефти.

Пока неясно, насколько действенным окажется этот инструмент. Скорее всего, до конца недели ожидать сильных движений в парах рубля с долларом и евро оснований нет», — полагает эксперт.

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