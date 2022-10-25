Москва, , 13:06 — REGNUM Испанский бренда Zara откроется в России под названием «Новая мода». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Магазин ZARA Daniel Lobo

По данным издания, планируется открыть четыре магазина. В них будут представлены не все коллекции бренда. Российский офис компании будет продолжать работать, но руководить им будет уже ливанский предприниматель.

Напомним, в середине октября 2022 года стало известно, что Zara собирается поменять юрисдикцию и восстановить свою торговую деятельность в России. Также отмечалось, что компания намерена изменить логистические цепочки поставки товара вместо попавших под западные антироссийские санкции.