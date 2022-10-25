Приютненский район, Калмыкия, 25 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Приютненском районе Калмыкии возобновили работу добровольной народной дружины. На ежедневное дежурство в райцентре дружинники будут выходить вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Adm44.ru Народные дружинники участвуют в профилактических рейдах

Первыми к патрулированию улиц в Приютном приступили сотрудники районной администрации. Вместе с коллегами в рейд вышел глава Приютненского района Басан Манжиков.

Дружинники будут нести дежурство по утверждённому графику.