Москва, , 13:25 — REGNUM Для развития транспортного узла, ускорения реализации проектов в арктической части Якутии необходимо провести дноуглубление в порту Тикси. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе заседания совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации «Стратегические подходы к развитию Северного морского пути».

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Серьезное внимание надо обратить на дноуглубительные работы, в частности, например, порта Тикси <…> Модернизация морского пути важна для ускорения реализации проектов развития якутской части Арктики», — цитирует слова Николаева ТАСС.

Кроме того, он отметил, что дноуглубительные работы не проводятся с 1990-х годов и глубины в порту уменьшились с 10 м до 5 м. Износ оборудования порта Тикси составляет 90%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в арктическом морском порту Тикси, который расположен на побережье моря Лаптевых, завершилась навигация 2022 года. Исполняющим обязанности капитана морского порта Тикси в связи с наступлением неблагоприятных гидрометеорологических условий, не удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов в морском порту Тикси и началом устойчивого льдообразования, издано распоряжение от об окончании периода навигации 2022 года в морском порту и его терминалах: Быков мыс, устье реки Яна, Зеленый мыс с 00:00 мск 20 октября 2022 года.

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