Нижнеудинск, Иркутская область, 25 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нижнеилимского района — участника резонансного ДТП. По данным следствия и суда, 25 сентября 2021 г. мужчина допустил съезд авто с проезжей части, в результате чего он перевернулся.

УМВД по Иркутской области ДТП в Иркутской области

В автомобиле находилось трое несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии 15-летняя девочка скончалась в больнице. Водитель скрылся, однако на следующий день был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли.

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