Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В Новосибирской области погиб мобилизованный военнослужащий из Тувы. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило правительство республики.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие», — уточнили в пресс-службе администрации Тувы.

Расследование дела будет вести главное военное следственное управление СК России, а также главная военная прокуратура по Центральному военному округу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мобилизационном пункте в Новосибирске погиб житель Братска Иркутской области. Отмечалось, что смерть наступила во сне. Позже стало известно об обнаружении тела ещё одного мобилизованного — новосибирца.

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