Москва, 25 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Совершенно очевидно, что ещё до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США многое на территории бывшей УССР изменится, отметил в своём комментарии 25 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя мнение политологов о возвращении Трампа.

Gage Skidmore Трамп

Как сообщалось, возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США может изменить курс Вашингтона в отношении Киева.

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«В любом случае, у нашей страны нет времени ждать каких-то изменений на Западе и тем более — уповать на них, какую бы демагогию ни включал на этот счёт бывший президент США.

На Западе есть более и менее вменяемые политики, политики, более враждебно относящиеся к России и относящиеся к нам менее враждебно, те, кому поддержка прозападного киевского режима приносит личные дивиденды, и те, кому она их не приносит и, более того, вредит, обогащая их конкурентов. Раскладов может быть множество. Но всё это второстепенно.

То, что военное противостояние с НАТО (неизбежное, кстати говоря, противостояние в условиях движения России к восстановлению суверенитета) развернулось на территории бывшей УССР, а не где-то в более отдалённом от наших границ месте, это существенная недоработка руководства нашей страны.

И ликвидировать последствия этой недоработки Россия должна сама, иначе методология внешнего вмешательства здесь будет перенесена в другие уголки бывшего СССР.

Одним словом, решая на территории бывшей УССР задачи сегодняшнего дня, надо обязательно видеть среднесрочную и долгосрочную перспективу. Тем более что, по большому счёту, речь идёт о конфликте не между Москвой и Киевом, а между Россией и НАТО, о принципиальном подходе к ведению дел в мире.

Что же до личных отношений, то взаимная симпатия или антипатия играют, конечно, свою роль (мы это знаем, например, по отношениям Сталина и Рузвельта и Сталина и Черчилля), но лидер России не должен никому давать позволения фамильярничать с собой — только на «Вы».

Экс-президент США Трамп кичится, что, останься он у власти, резкого обострения противостояния с НАТО по линии Москва — Киев можно было бы избежать, но это не так: не избежать, но отсрочить, причем последствия этой отсрочки были бы для нашей страны неблагоприятными, а для США — выгодными», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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