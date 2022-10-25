Львов, Украина, 25 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На территории Львовской области, захваченной нацистским режимом Киева, начались веерные отключения электроэнергии. Об этом 25 октября сообщают киевские СМИ.

followtheseinstructions Без света

При этом ранее в центральной части Одессы и в ряде населённых пунктов Одесской области был введён режим отключений света.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для продвижения процесса урегулирования на территории б. УССР нужно чтобы США начали участвовать в переговорах по этому вопросу.