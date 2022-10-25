Таганрог, Ростовская область, 25 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Главному архитектору Таганрога (Ростовская область) Дмитрию Иваненко, подозреваемому во взяточничестве, избрана мера пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области 25 октября.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

«Таганрогский городской суд удовлетворил ходатайство … об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Иваненко — главному архитектору Таганрога, в отношении которого возбуждено уголовное дело по … п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана на срок два месяца», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что главный архитектор Таганрога был задержан при передаче взятки в размере полумиллиона рублей с предполагаемым посредником — жителем Ростовской области.