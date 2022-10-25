Калуга, , 14:06 — REGNUM На совете глав муниципальных образований Калужской области обсудили дефицит кадров в образовании и здравоохранении. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на сегодняшний день региону не хватает почти 800 медиков, в том числе 450 врачей, и 312 педагогов. Наиболее востребованы учителя иностранных языков, начальных классов, русского языка и литературы, математики и физики.

Проблему кадров в калужских медицине и образовании будут решать комплексно Пресс-служба Городской думы Калуги

Для решения кадровых проблем в здравоохранении активно применяется направление студентов на обучение по целевому направлению. Всего на целевое обучение в медицинских ВУЗах направлено 723 студента. Однако не все из них после окончания учёбы возвращаются в Калужскую область. Члены совета предложили ужесточить ответственность за неисполнение обязательств по договорам целевого обучения, а также принять дополнительные социальные гарантии, которые будут способствовать закреплению медицинских кадров.

«К привлечению специалистов в систему образования следует подходить комплексно. Здесь также необходимо использовать целевое обучение, обеспечение служебным жильём, расширять социальные гарантии, создавать условия для профессионального развития педагогов», — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.