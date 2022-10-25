Вашингтон, 25 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Лишь 5% из 51 млн тонн пластиковых отходов было переработано в США в 2021 году, сообщает со ссылкой на исследование экологов The Hill.

Одноразовый пластик

Как указывается в отчете Greenpeace, опубликованном 24 октября, в прошлом году было переработано лишь немногим более 2 млн тонн пластиковых отходов.

Более того, в последние годы наблюдается тенденция на снижение объема переработки доли этих отходов. Пик в 9,5% был достигнут в 2014 году. Уже к 2018 году он сократился до 8,7%. К прошлому году этот уровень достиг диапазона от 5 до 6%.

Исследование также показало, что ни один американский тип пластиковой упаковки не соответствует определению «перерабатываемый», то есть не имеет 30-процентной степени переработки.

Две наиболее распространенные формы пластика в Америке, полиэтилентерефталат и полиэтилен высокой плотности, часто называют перерабатываемыми, но в отчете установлено, что, несмотря на их частую доставку на перерабатывающие заводы, они на самом деле не перерабатываются в достаточной степени, чтобы соответствовать стандарту. Уровень их переработки составляет около 20,9% и 10,3% соответственно. Согласно отчету, уровень переработки для всех других форм пластика еще ниже и составляет менее 5%.