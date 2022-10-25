Рим, 25 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Италия останется надёжным партнером НАТО, в том числе в отношении дальнейшей поддержки киевского режима. Об этом заявила новый итальянский премьер-министр Джорджа Мелони 25 октября в своей программной речи.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Выступая в нижней палате итальянского парламента, Мелони подчеркнула, что Италия — «полноправная часть Запада и его союзнической системы». Европе, по её мнению, нужна более эффективная интеграция для противостояния большим вызовам.

«Италия будет оставаться надёжным партнером Североатлантического альянса, начиная с поддержки храброго народа [на подконтрольной Киеву территории]», — сказала премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Мелони и её правительство были приведены к присяге. Программную речь новый премьер-министр произносит перед голосованием по вопросу о доверии в обеих палатах. В нижней палате парламента голосование пройдёт вечером 25 октября, в верхней палате — не следующий день.

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