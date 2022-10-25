Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Красногвардейский район на востоке Санкт-Петербурга частично остался без электричества из-за аварии на центральной подстанции, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«На Большой Охте и в Полюстрово отключена электроэнергия. Авария на центральной подстанции», — сообщили в пресс-службе.

Корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что отключение электроэнергии в районе длилось 45 минут, к 12:50 мск аварию удалось устранить и вернуть в дома электричество.