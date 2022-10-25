Пекин, , 12:57 — REGNUM Согласно официальным данным, в середине октября цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, снизились по сравнению с началом октября этого года, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), из 50 основных товаров, за которыми следит правительство, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 23 позиции выросли, в то время как цены на 24 позиции цены снизились.

Согласно данным NBS, цены на свиней выросли на 4,5% в середине октября до 27,7 юаней (около $3,87) за килограмм. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 регионе Китая.