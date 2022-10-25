Пекин, 25 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в середине октября цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, снизились по сравнению с началом октября этого года, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), из 50 основных товаров, за которыми следит правительство, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 23 позиции выросли, в то время как цены на 24 позиции цены снизились.

Согласно данным NBS, цены на свиней выросли на 4,5% в середине октября до 27,7 юаней (около $3,87) за килограмм. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 регионе Китая.