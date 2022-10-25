Калининград, , 12:56 — REGNUM Бронирование от частичной мобилизации распространяется не на всех сотрудников «КалининградГорТранса». Об этом 25 октября заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, сообщает «Новый Калининград».

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Есть список организаций, где определенные должности бронируются. В том числе это организации, которые занимаются общественными перевозками. Есть список организаций, где определенные должности бронируются. Там происходит бронирование. Физические лица, которые совмещают данные должности, подлежат призыву», — пояснила Дятлова.

По ее словам, в настоящий момент с «КалининградГорТранса» призваны в вооруженные силы 16 человек. Двое из них водители, а 14 — другой персонал.

Кроме того, Дятлова отметила, что сотрудники муниципальных предприятий в контексте частичной мобилизации также не являются исключением.

«Точно так же сотрудники с муниципальных предприятий, с «Чистоты», с «Калининградтеплосети» в соответствии с военно-учетными специальностями подлежат призыву и становятся военнослужащими», — добавила ила она.