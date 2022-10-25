Калининград, 25 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Бронирование от частичной мобилизации распространяется не на всех сотрудников «КалининградГорТранса». Об этом 25 октября заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, сообщает «Новый Калининград».

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

«Есть список организаций, где определенные должности бронируются. В том числе это организации, которые занимаются общественными перевозками. Есть список организаций, где определенные должности бронируются. Там происходит бронирование. Физические лица, которые совмещают данные должности, подлежат призыву», — пояснила Дятлова.

По ее словам, в настоящий момент с «КалининградГорТранса» призваны в вооруженные силы 16 человек. Двое из них водители, а 14 — другой персонал.

Кроме того, Дятлова отметила, что сотрудники муниципальных предприятий в контексте частичной мобилизации также не являются исключением.

«Точно так же сотрудники с муниципальных предприятий, с «Чистоты», с «Калининградтеплосети» в соответствии с военно-учетными специальностями подлежат призыву и становятся военнослужащими», — добавила ила она.