Сеул, 25 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил могилу бывшего президента страны Пак Чон Хи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Пак Чон Хи, корейский диктатор, президент страны в 1962–1979 годах

Напомним, что бывший президент Пак Чон Хи был убит в результате покушения. 26 октября 1974 года он был застрелен директором разведки Ким Джэ Гю.

Сообщается, что южнокорейского лидера сопровождали советник по национальной безопасности Ким Сон Хан, министр по делам ветеранов Пак Мин Сик и лидеры правящей партии «Сила народа».

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