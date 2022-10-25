Москва, , 12:54 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что запланированное повышение в 2023 году налоговой нагрузки для компаний по добыче угля, газа и нефти может повлечь негативные последствия для их инвестиционной активности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, это следует из сводного заключения комитета на проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.

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Также в комитете указали на риски неполучения компаниями сверхдоходов, предлагаемая мера может также привести к сокращению налоговых доходов регионов.

В комитете обратили внимание на законопроект, внесенный в рамках бюджетного пакета, в котором предусматривается увеличение минимальной планки экспортной цены на слябы, дающей право на применение нулевой ставки акциза на сталь жидкую, установление ставки налога на прибыль в размере 32% для организаций, которые осуществляют производство СПГ и увеличение НДПИ при добыче природного газа, нефти и угля.

«Признавая необходимость обеспечения справедливого распределения потенциальных сверхдоходов в ряде отраслей, комитет считает необходимым обратить внимание на то, что повышение налоговой нагрузки в соответствующих отраслях может негативно сказаться на инвестиционной активности хозяйствующих субъектов», — указано в документе.

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