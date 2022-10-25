Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга исполнят новогодние желания детей из Мариуполя (Донецкая Народная Республика). Об этом 25 октября сообщил спикер петербургского парламента Александр Бельский («Единая Россия»).

Telegram-канал председателя Законодательного собрания Александра Белського Акция «Ёлка желаний»

Перед Новым годом дети из города-побратима Мариуполя подготовят «украшения» для ёлки в Мариинском дворце (резиденция Заксобрания Петербурга), написав то, о чём они мечтают. Петербургские депутаты исполнят детские желания. Инициативу поддержал и глава Мариуполя Константин Иващенко.

«На долю ребят выпало непростое время, и мы счастливы, что можем сотворить для юных мариупольцев небольшое чудо, вернуть веру в волшебство», — отметил Александр Бельский.

Напомним, что такая акция проводится в Заксобрании с 2019 года. В рамках неё депутаты дарят подарки детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам.