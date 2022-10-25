Золотое, ЛНР, , 12:55 — REGNUM Женщина погибла при обстреле киевскими карателями Золотого-2 в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин в своём телеграм-канале 25 октября.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, сообщали, что 24 октября в 21:15 (совпадает с мск) со стороны вооруженных формирований киевского режима был зафиксирован обстрел по городу Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). В результате обстрела два дома были разрушены.

«Снаряды «легли» в частном секторе в тот момент, когда люди мирно спали», — написал Колягин.

В результате обстрела погибла жительница посёлка Карбонит. Глава администрации Первомайска выразил соболезнования родным и близким погибшей.