Москва, 1 ноября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Спецоперация российских Вооруженных сил на территории б. УССР продолжается. Боевые действия идут сразу на нескольких фронтах, на ряде участков, в частности, под Херсоном, ВСУ предпринимают регулярные попытки прорвать оборону ВС РФ. В свою очередь, российские войска ведут наступательные действия на донецком направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Боевики ВСУ обстреливают населенные пункты в ДНР, ЛНР и Херсонской области

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании специального координационного совета по обеспечению потребностей СВО, его возглавит премьер Михаил Мишустин.

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