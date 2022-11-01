Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО
Москва, 1 ноября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Спецоперация российских Вооруженных сил на территории б. УССР продолжается. Боевые действия идут сразу на нескольких фронтах, на ряде участков, в частности, под Херсоном, ВСУ предпринимают регулярные попытки прорвать оборону ВС РФ. В свою очередь, российские войска ведут наступательные действия на донецком направлении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
Боевики ВСУ обстреливают населенные пункты в ДНР, ЛНР и Херсонской области
21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании специального координационного совета по обеспечению потребностей СВО, его возглавит премьер Михаил Мишустин.
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