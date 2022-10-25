Москва, 25 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Апробация курса «Россия — моя история» в российских школах начнётся с 2023 года. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«Со следующего года начнется апробация, и по итогам апробации мы его уже введем, курс на такой постоянной основе. Сегодня он разрабатывается, со следующего года пойдёт апробация», — сказал Кравцов.

По его словам, данный курс будет вестись в рамках общего курса истории, и по этой причине отдельного экзамена по нему не будет.