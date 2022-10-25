Воронеж, , 12:51 — REGNUM Воронежская область реализовала 16 проектов по восстановлению объектов ЖКХ в трёх подшефных районах ЛНР — Марковском, Меловском и Новопсковском. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе правительства региона.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

В частности, воронежские специалисты провели капитальный ремонт систем теплоснабжения в двух школах Меловского района, Зориковской и Морозовской. В пгт. Меловое провели замену участка уличной водопроводной сети — всего заменили 1,5 км. Также на водозаборе посёлка модернизирована станция второго подъема и идет обновление оборудования на станции первого подъема.

В Марковском районе обновлено котельное оборудование сразу в нескольких учебных заведениях. В пгт Новопсков Новопсковского района запущена новая котельная для здания районной администрации, также обновлён водопровод протяженностью 1050 м и насосное оборудование на двух водоподъемных станциях. Также здесь идёт ремонт канализации.

В общей сложности на данный момент Воронежская область в подшефных районах ЛНР восстановила инфраструктуру на сумму 104,8 млн рублей из регионального бюджета. Ещё 169 млн направлено из федерального бюджета.

«В ближайшее время сформируем перечень объектов, на восстановление которых направим эти средства», — отметил глава региона Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежская область взяла шефство над тремя районами ЛНР. Воронежские специалисты занимаются восстановлением дорог, коммунальной и социальной инфраструктуры.