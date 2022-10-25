Хартум, , 12:56 — REGNUM Жители Судана сообщают о проблемах с доступом в интернет в ряде регионов страны. Об этом 25 октября сообщает Al-Hadath.

Судан (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, отключения связаны с масштабными акциями протеста, которые получили название «Марш 25 октября». Демонстрации приурочены к годовщине захвата власти в стране военными во главе с генералом Абдель-Фаттахом аль Бурханом.

Отмечается, что группы демонстрантов собираются в разных районах Хартума с целью выдвинуться к резиденции президента страны. Как ожидается, марш начнётся в полдень по местному времени (13:00 МСК).