Минск, 25 октября 2022, 12:51 — REGNUM Россия и Белоруссия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции двух стран, сообщил 25 октября в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В ноябре 2021 года в на заседании Высшего госсовета Союзного государства был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Белоруссии собирается подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасения.
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