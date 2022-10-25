Минск, 25 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия начали работу по формированию предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции двух стран, сообщил 25 октября в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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В ноябре 2021 года в на заседании Высшего госсовета Союзного государства был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

«Мы говорим о практически пятидесятипроцентном исполнении этих программ, и уже начинается предварительная работа по формированию тех предложений, которые лягут в основу пакета из новых программ Союзного государства, которые, будучи подписанными, могут начать работу с 2024 года», — заявил Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Белоруссии собирается подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в области авиапоиска и спасения.

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