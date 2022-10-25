Москва, 25 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Почти три четверти работающих жителей России (74%) используют WhatsApp в служебных целях. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере — 78% против 69%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Webster2703 WhatsApp

Против запрета на использование мессенджера WhatsApp выступают 48% работающих граждан. За высказались 22%. Мужчины в два раза чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp объявили незаконным способом служебной коммуникации, — 30% против 14%.

Если запрет использовать WhatsApp будет принят властями, то лишь трое из десяти не станут удалять рабочие контакты в WhatsApp. Готовы полностью отказаться от данного мессенджера 55% опрошенных.

Опрос проведён 18–20 октября 2022 года. Опрошены 1600 работающих граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября пользователи мессенджера WhatsApp из разных стран мира заявили о проблемах в его работе.

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