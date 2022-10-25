Якутск, , 12:54 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии одобрили в первом чтении законопроект, который позволяет выплачивать многодетным семьям по 200 тыс. рублей вместо предоставления участков земли. Как полагает министр труда и социального развития Елена Волкова, мера поможет семьям улучшать жилищные условия, сообщило ИА SakhaDay.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Министр отметила, что сумма может стать довеском к материнскому капиталу и помочь семьям приобрести квартиру или погасить ипотеку. Депутат Вячеслав Куличкин не согласился с нею, подчеркнув, что люди годами не получают землю.

«А теперь мы говорим вы десять лет терпели, а теперь возьмите 200 тысяч. Это смехотворная сумма, это будет подачкой для наших многодетных семей», — уверен народный избранник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске многодетные могут получить вместо земельного участка 400 тыс рублей. Этой мерой поддержки в 2021 году воспользовались 11 семей.