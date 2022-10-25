Москва, 25 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Важным фактором, повлиявшим на поведенческие настроения жителей РФ, стал вал «плохих новостей», связанных с санкционной вакханалией, что подпитывало обывательские страхи и фобии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко. Так он прокомментировал информацию Банка России о том, что долговая нагрузка жителей РФ в июле 2022 года снизилась до 11,4% с 11,6% в начале 2022 года.

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«Потребительские настроения населения экономисты и социологи связывают с текущим состояниям рынка: на растущем рынке преобладающей моделью поведения становится — «тратить», на падающем рынке — «экономить и сберегать», – сказал Пушко. – Важным фактором, повлиявшим на поведенческие настроения жителей РФ, стал вал плохих новостей, связанных с санкционной вакханалией, что подпитывало обывательские страхи и фобии. Фактор страха части нашего населения, безусловно, оказывал давление на модели его потребительского поведения. Таким образом, снижение долговой нагрузки жителей РФ на 1,7% в июле к началу текущего года объясняется сменой преобладающего тренда в настроениях, которые теперь предпочитают экономить, а не тратить».

При этом он подчеркнул, что современная рыночная экономика так устроена, что ее развитие во многом базируется на кредите, поэтому преобладающей тенденцией будет поступательный рост совокупной долговой нагрузки населения.

«Колебания в виде снижения долговой нагрузки населения тоже будут, поскольку инструменты сдерживания России в виде санкций, барьеров и ограничений во внешней торговле, угроз вторичных санкций и плохих новостей, а значит, все новых страхов населения не избежать, — сказал Пушко. — Эксперты считают, что уровень долговой нагрузки жителей РФ пока является одним из самых низких в мире. Так, например, уровень долговой нагрузки восточноевропейских стран (Румынии, Польши, Чехии, Болгарии) находится на уровне 30-40%».

Кроме того, он призвал учитывать еще и то, что показатель долговой нагрузки населения отражает среднюю температуру по больнице.

«Более важно изучать группы населения, долговая нагрузка которых приближается к критическим значениям. Так, наши банки, как правило, отказывают в выдаче новых кредитов, если 50% и выше поступлений домохозяйство тратит на погашение текущих займов. Беда в том, что такие заемщики, получив отказ в банке, идут в микрофинансовые организации и тем самым еще больше усложняют свое финансовое положение», — сказал Пушко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение долговой нагрузки жителей РФ объяснили усилением требований к заемщикам, в особенности по необеспеченным потребительским кредитам.