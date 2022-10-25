Челябинск, , 12:48 — REGNUM В Челябинской области местному жителю ужесточили наказание за гибель его двухлетней дочери. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора областной суд признал его виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Итоговое наказание составляет 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 32-летний житель Троицка поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он задел ножом двухлетнюю дочь, находившуюся на руках у женщины. Пострадавшая скончалась.

Изначально гражданина обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Но затем его действия переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Суд назначил ему полтора года колонии общего режима.