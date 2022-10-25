Челябинск, 25 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Челябинской области местному жителю ужесточили наказание за гибель его двухлетней дочери. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора областной суд признал его виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Итоговое наказание составляет 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 32-летний житель Троицка поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он задел ножом двухлетнюю дочь, находившуюся на руках у женщины. Пострадавшая скончалась.

Изначально гражданина обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Но затем его действия переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Суд назначил ему полтора года колонии общего режима.