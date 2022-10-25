Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Крупный молдавский бизнесмен, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шон готов на свои деньги выкупить часть невозвратных кредитов по делу об «украденном миллиарде». Об этом он 25 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Шор отреагировал на заявление нового главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероники Драгалин, которая сказала, что будет возвращать €1 млрд, который банки вывели за рубеж, получив деньги от Нацбанка.

Лидер оппозиции отметил, что уже предлагал властям вернуть деньги по тем кредитам, за которые его в Молдавии суд признал мошенником. Он уверен, что это единственный способ вернуть деньги в госбюджет.

«Я дальше сам разберусь и вытащу деньги с тех, к кому они попали, раз это не может или не хочет сделать прокуратура. Я готов эту сделку совершить в кратчайшие сроки. Таким образом, вы сможете добиться своей цели быстрее, чем вы ее запланировали», — заявил Шор в видеообращении.

Он предложил Драгалин обсудить детали сделки по видеосвязи. Шор надеется, что сказанное ею не было популизмом.

Напомним, Шора объявили в международный розыск в июне 2020 года. В 2017 году в Молдавии его приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда», но он скрылся в Израиле, воспользовавшись сменой власти.