Париж, 25 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Глава французского государства Эммануэль Макрон обсудил с папой Римским Франциском необходимость «религиозного диалога» и «роли», которую может сыграть католическая церковь в международной повестке дня, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Эммануэль Макрон попросил папу «позвонить Владимиру Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Джо Байдену», чтобы «содействовать мирному процессу» на территории Бывш. УССР.

«Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса [на территории Бывш. УССР]», — продолжил Эммануэль Макрон.

«У Джо Байдена настоящие доверительные отношения с папой. Папа Римский может оказать на него влияние», — добавил президент Франции.

«Что касается конца жизни, я говорил об этом с папой по собственной инициативе, заявив ему, что мне не нравится слово «эвтаназия», — признался глава государства, считая, что «смерть — это момент жизни, а не техническое действие».

Ватикан считает эвтаназию «преступлением против человеческой жизни», а помощь в самоубийстве — «тяжким грехом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал папу Римского позвонить президенту России и главе США для разрешения кризиса на территории б. УССР.